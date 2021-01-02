Após mais um pênalti convertido, Bruno Fernandes é elogiado por Solskjaer: 'Não tem medo de errar'

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Jogador mais importante do Manchester United, Bruno Fernandes marcou mais um gol. O camisa 18 foi elogiado pelo treinador da equipe, Solskjaer, que enfatizou que o português não tem medo de errar.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE- Ele se sente confiante para bater pênaltis e isso é o mais importante. É um jogador que não tem medo de errar. Está muito seguro e extremamente confiante - disse à "BBC".