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Após mais um pênalti convertido, Bruno Fernandes é elogiado por Solskjaer: 'Não tem medo de errar'

Treinador do Manchester United elogiou o português após a vitória sobre o Aston Villa, nesta sexta-feira. Camisa 18 marcou o segundo gol dos Red Devils...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 09:40

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:40

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Jogador mais importante do Manchester United, Bruno Fernandes marcou mais um gol. O camisa 18 foi elogiado pelo treinador da equipe, Solskjaer, que enfatizou que o português não tem medo de errar.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE- Ele se sente confiante para bater pênaltis e isso é o mais importante. É um jogador que não tem medo de errar. Está muito seguro e extremamente confiante - disse à "BBC".
O Manchester United tem o mesmo número de pontos do líder Liverpool. Desde que chegou, Bruno Fernandes participou de 45 jogos, marcou 26 gols e deu 17 assistências.

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