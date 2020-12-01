Após mais um gol contra o Real Madrid, Dentinho diz: 'Tenho sorte contra eles'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Shakhtar Donetsk

Novamente destaque em mais uma vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, o atacante Dentinho comemorou o resultado. Assim como na partida em solo espanhol, o brasileiro deixou sua marca. Após o jogo, o jogador disse que marcou um dos gols mais importantes de sua carreira.

- Posso dizer que foi um dos gols mais importantes da minha carreira, sem dúvida. Quem está sempre ao meu lado sabe que passei por muita coisa e que trabalhei bastante para viver esse momento. Agradeço a todos que acreditam em mim - disse Dentinho.

Emocionado com o resultado e o gol assinalado, o ex-atacante do Corinthians tentou explicar o seu sentimento ao deixar novamente sua marca diante dos merengues e afirmou que tem sorte contra o clube espanhol.