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futebol

Após mais um gol contra o Real Madrid, Dentinho diz: 'Tenho sorte contra eles'

Após grande atuação no primeiro jogo contra os merengues, atacante volta a decidir a favor do time de Donetsk. Ucranianos estão em segundo e podem chegar às oitavas...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:19

Crédito: Divulgação / Site oficial do Shakhtar Donetsk
Novamente destaque em mais uma vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, o atacante Dentinho comemorou o resultado. Assim como na partida em solo espanhol, o brasileiro deixou sua marca. Após o jogo, o jogador disse que marcou um dos gols mais importantes de sua carreira.
- Posso dizer que foi um dos gols mais importantes da minha carreira, sem dúvida. Quem está sempre ao meu lado sabe que passei por muita coisa e que trabalhei bastante para viver esse momento. Agradeço a todos que acreditam em mim - disse Dentinho.
Emocionado com o resultado e o gol assinalado, o ex-atacante do Corinthians tentou explicar o seu sentimento ao deixar novamente sua marca diante dos merengues e afirmou que tem sorte contra o clube espanhol.
- Venho tendo sorte contra eles e hoje consegui ajudar o time mais uma vez. O time todo está de parabéns. Mostramos que a primeira vitória não foi por acaso - concluiu.

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