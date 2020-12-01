AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Após mais de um mês, São Paulo aproveita cinco dias de preparação

Tricolor não tinha intervalo maior que quatro dias desde 25 de outubro, quando recebeu o Fortaleza pela Copa do Brasil; próximo compromisso será diante do Goiás, quinta-feira...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:25
Crédito: Fernando Diniz iniciou preparação na última segunda-feira para encarar o Goiás (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
Pela primeira vez em mais de um mês o São Paulo terá um intervalo de cinco dias entre duas partidas. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (28), o próximo compromisso será apenas na quinta-feira, dia 3 de dezembro.
O jogo em questão será contra o Goiás, em rodada atrasada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Serrinha. Caso saia vitorioso, o Tricolor chegará à liderança do torneio.
A última vez que o time teve um descanso de cinco dias aconteceu quando ainda disputava a Copa Libertadores, em outubro. No dia 20 daquele mês, recebeu o Binacional na fase de grupos e goleou por 5 a 1. Cinco dias depois, recebeu no mesmo Morumbi o Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.
TABELA> Confira classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Naquela ocasião, a partida acabou 2 a 2 e a decisão da vaga para as quartas foi para os pênaltis, chegando até a décima cobrança. Com a vitória, o São Paulo avançou para a fase seguinte, derrotou o Flamengo e, agora, se prepara para os jogos da semifinal contra o Grêmio, que acontecerão nos dias 23 e 30 de dezembro.
Excetuando esses dois jogos, o time comandado por Fernando Diniz só teve três ou quatro dias de folga e preparação para enfrentar os próximos adversários. Portanto, esses cinco dias dão um fôlego a mais para o próximo objetivo do clube: chegar à liderança.
O São Paulo se prepara para o jogo contra o Goiás, que acontecerá nesta quinta, às 19h, na Serrinha, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time é atualmente o segundo colocado, com 41 pontos, apenas um atrás do líder Atlético-MG, que possui dois jogos a mais.
Para o confronto, Fernando Diniz deve voltar a contar com Bruno Alves, que havia sido afastado após ter tido contato com uma pessoa contaminada com Covid-19, e Diego Costa, que cumpriu suspensão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus
Motor da embarcação apresentou pane durante pescaria; dupla foi encontrada por equipe da Marinha e passa bem
Dois pescadores são resgatados após embarcação ficar 5 horas à deriva no litoral da Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda por que a Fifa avalia expandir ainda mais o torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados