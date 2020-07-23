Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após mais de um ano sem marcar em Anfield, Roberto Firmino comemora fim do jejum

Atacante estava sem balançar as redes no estádio dos Reds desde março do ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 22:52

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 22:52

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / AFP
Enfim acabou o jejum de gols de Roberto Firmino pelo Liverpool na Premier League jogando em casa. O atacante brasileiro, que não balançava as redes em Anfield desde março de 2019, marcou um dos gols dos Reds na vitória por 5 a 3 sobre o Chelsea.
- Foi um jogo aberto, com os dois times buscando o gol a todo instante. Foram oito gols, mas com chances reais para muitos outros. E, enfim, o meu gol saiu no Anfield nesta temporada. Já estava buscando ele há algum tempo. Mas o importante, mesmo, foi o título inédito e a grande temporada que fizemos - disse o jogador.
Após a partida, o Liverpool finalmente ergueu a taça do Campeonato Inglês depois de 30 anos na fila. Sem a presença de torcedores no estádio por conta da Covid-19, o elenco levantou o troféu da Premier League no palco montado na arquibancada onde ficam os torcedores dos Reds.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados