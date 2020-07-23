Após mais de um ano sem marcar em Anfield, Roberto Firmino comemora fim do jejum

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Enfim acabou o jejum de gols de Roberto Firmino pelo Liverpool na Premier League jogando em casa. O atacante brasileiro, que não balançava as redes em Anfield desde março de 2019, marcou um dos gols dos Reds na vitória por 5 a 3 sobre o Chelsea.

- Foi um jogo aberto, com os dois times buscando o gol a todo instante. Foram oito gols, mas com chances reais para muitos outros. E, enfim, o meu gol saiu no Anfield nesta temporada. Já estava buscando ele há algum tempo. Mas o importante, mesmo, foi o título inédito e a grande temporada que fizemos - disse o jogador.