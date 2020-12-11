Após mais de um ano, Léo Gomes volta a ser relacionado no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Aos poucos, o técnico Renato Portaluppi vai ganhando uma terceira opção para a lateral-direita com versatilidade para atuar também no setor de meio-campo do Grêmio: Léo Gomes.

Um passo importante dentro do processo de recuperação do jogador de 24 anos foi dado nessa semana com o fato dele ser relacionado para a viagem a Goiânia onde o tricolor visita o Goiás no próximo sábado (12) às 21h.

Nome que ganhou bastante espaço no ano passado e que teve sua sequência interrompida pela séria lesão ligamentar no joelho, Léo teve de superar um longo processo de recuperação que incluiu, além da necessidade de isolamento em meio a pandemia, dois procedimentos cirúrgicos realizados em setembro de 2019 e em maio desse ano.

Seguindo o planejamento já revelado no meio da semana pela imprensa gaúcha pensando também no compromisso diante do Santos pelas quartas de final da Libertadores, o Grêmio manteve alguns dos atletas com maior carga de partidas em Porto Alegre, casos, por exemplo, de Victor Ferraz, Geromel, Maicon, Jean Pyerre, Pinares, Isaque e Everton.