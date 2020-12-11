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Após mais de um ano, Léo Gomes volta a ser relacionado no Grêmio

Lateral-direito que passou por duas cirurgias no joelho após romper ligamentos está na lista de atletas disponíveis para enfrentar o Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 15:29

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:29

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Aos poucos, o técnico Renato Portaluppi vai ganhando uma terceira opção para a lateral-direita com versatilidade para atuar também no setor de meio-campo do Grêmio: Léo Gomes.
Um passo importante dentro do processo de recuperação do jogador de 24 anos foi dado nessa semana com o fato dele ser relacionado para a viagem a Goiânia onde o tricolor visita o Goiás no próximo sábado (12) às 21h.
Nome que ganhou bastante espaço no ano passado e que teve sua sequência interrompida pela séria lesão ligamentar no joelho, Léo teve de superar um longo processo de recuperação que incluiu, além da necessidade de isolamento em meio a pandemia, dois procedimentos cirúrgicos realizados em setembro de 2019 e em maio desse ano.
Seguindo o planejamento já revelado no meio da semana pela imprensa gaúcha pensando também no compromisso diante do Santos pelas quartas de final da Libertadores, o Grêmio manteve alguns dos atletas com maior carga de partidas em Porto Alegre, casos, por exemplo, de Victor Ferraz, Geromel, Maicon, Jean Pyerre, Pinares, Isaque e Everton.
Por outro lado, Vanderlei, Kannemann, Diogo Barbosa, Matheus Henrique e Pepê estão dentre os relacionados e tem boas chances de começarem jogando na Serrinha.

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