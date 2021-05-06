Após mais de um ano afastado por lesão, Walce volta a treinar com bola

Afastado desde janeiro de 2020, devido a uma lesão grava no joelho esquerdo, o zagueiro Walce, do São Paulo, realizou atividades com bola no CT da Barra Funda na manhã da última quarta-feira (5). O atleta de 22 anos treinou entre os jogadores que não foram relacionados para o confronto fora de casa, na Argentina, contra o Racing, na quarta-feira, pela Libertadores, que terminou em um empate em 0 a 0.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo durante um treino da seleção olímpica ainda no começo de 2020. Por causa da lesão, o atleta ainda passou por uma segunda cirurgia em outubro. Não se sabe ainda quando Walce poderá reintegrar o elenco do São Paulo e, por causa dessa incerteza, o clube decidiu deixá-lo de fora da lista de atletas inscritos na primeira fase do Paulistão. Ainda não há previsão de que o zagueiro seja inscrito na próxima fase. O Tricolor já está classificado para a fase de mata-matas da competição, garantido, também, como melhor campanha geral da fase de grupos.Após o empate por 0 a 0 contra o Racing, pela Libertadores, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Mirassol, fora de casa, no Estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.