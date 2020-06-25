Após mais de dez anos, Atlante voltará a mandar seus jogos na Cidade do México

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Após mais de dez anos em Cancún, o Atlante decidiu voltar a mandar seus jogos na Cidade do México, capital do país, segundo o jornal 'Record'. A equipe atualmente está na liga de expansão, segunda divisão do futebol mexicano, porém por decisão da federação nos próximos cinco anos não haverá rebaixamento e acesso na Liga MX.

Neste sentido, a liga aprovou o retorno dos Iron Colts para a capital, e o estádio Azul será a casa do clube a partir da próxima temporada. Fundado em 1916, o Atlante foi campeão mexicano em três oportunidades (1946-47, 1992-93 e Apertura 2007) e venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF duas vezes, em 1983 e 2008/09. No entanto, a equipe foi rebaixada há três temporadas e desde então não conseguiu retornar à elite do futebol mexicano.

Em meio à pandemia global de coronavírus, a federação apresentou a polêmica decisão de não haver rebaixamento e acesso nas próximas cinco temporadas. Contudo, eles pretendem criar a liga de expansão com o intuito de ajudar os clubes a terem condições de manter-se apesar da crise.

Caba salientar que a liga de expansão será composta por 17 equipes. Além do Atlante, Mineros, Cimarrones, Venados, Correcaminos, Celaya, Alebrijes, Zacatepec, Jaibos Tampico, Cafetaleros Chiapas, Dorados (todos da antiga segundona, que tinha 12 equipes); Alteños (ex-Tepatitlan), Tapatio, Tlaxcala, Reynoso e Cruz Azul B irão compor a liga.