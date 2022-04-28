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futebol

Após Luciano, São Paulo planeja outras renovações de contrato

Diretoria trabalha para anunciar extensões de vínculos com jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 07:00

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 07:00

Após o anúncio da renovação de contrato com o atacante Luciano, o São Paulo trabalha para conseguir novas extensões de vínculos com jogadores em fim de contrato ou que são considerados essenciais para a equipe de Rogério Ceni.  GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
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Na última semana, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, postou nas redes sociais que os torcedores teriam novidades com relação a extensão de vínculos. Alguns nomes de destaque têm contrato somente até o final deste ano. São os casos de Rafinha, Reinaldo, Miranda, Eder, Igor Vinícius e Gabriel Neves.
Conforme apurado pela reportagem, o São Paulo busca as renovações para adiantar o planejamento para a próxima temporada. O zagueiro Miranda, o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Eder não começaram as conversas de renovação, mas podem ser procurados em breve.
O caso mais complicado da lista deve ser o do volante Gabriel. Depois de uma chegada muito esperada pela torcida, o uruguaio não conseguiu convencer em campo e é considerada a terceira opção para a posição no elenco. Sua permanência é considerada improvável. Um jogador que não está nesta relação, mas que já negocia uma renovação é o zagueiro Diego Costa. Um dos principais jogadores do clube na temporada, o defensor de 22 anos tem contrato até abril de 2023. Segundo apurado pelo LANCE!, apesar de ainda ter um ano de vínculo, o clube já abriu conversas com o estafe do defensor. As negociações estão em estágio inicial.
Em entrevista recente ao LANCE!, o jovem revelado nas categorias de base do São Paulo falou sobre o seu futuro na equipe.
- Eu penso em estar no São Paulo. O resto eu deixo para os meus empresários. Não penso em outra coisa a não ser ficar aqui. Quero jogar no Morumbi, quero estar aqui. O São Paulo é a minha casa, onde me sinto bem, me sinto feliz - afirmou Diego na ocasião.
Crédito: DiegoCostatemcontratoatéabrilde2023,eSãoPaulojánegociarenovação(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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