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Após licença, Andrés reassume a presidência do Corinthians

A partir desta terça-feira, presidente do Timão inicia seus últimos dias como mandatário do clube do Parque São Jorge. Duílio Monteiro Alves assume o mandato no dia 4 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 16:59

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta terça-feira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, reassumiu o cargo após licença de menos de um mês e irá para seus últimos dias de mandato após ter se dedicado apenas ao departamento de futebol profissional. O retorno se dá também, segundo o GE, devido ao afastamento do vice Alexandre Husni, que está em um hospital com sintomas de Covid-19 e era quem estava ocupado a cadeira de mandatário desde meados de novembro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
A intenção de Andrés com essa licença, além de estar mais próximo do dia a dia do futebol, é prestar uma homenagem aos seus vice-presidentes. Husni foi o primeiro a ocupar o cargo. Nos próximos dias, como já estava programado, quem deve assumir é Edna Murad, 2ª vice-presidente na atual gestão.
Sanchez assumiu também a diretoria de futebol logo após Duílio Monteiro Alves deixar a função para se dedicar à candidatura a presidente do clube, cujo pleito aconteceu em 28 de novembro, vencido pelo próprio Duílio, que assume o mandato no dia 4 de janeiro. Sendo assim, até o fim de dezembro Andrés deve ficar mais alguns dias na presidência e depois terá apenas o futebol profissional para cuidar formalmente em suas últimas semanas na diretoria.
Confira a nota oficial divulgada pelo clube na noite da última segunda-feira:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o presidente Andrés Sanchez retorna de sua licença nesta terça, 8 de dezembro, para reassumir a Presidência da Diretoria Executiva"

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