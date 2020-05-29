Após lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapia

O médico-chefe do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, explicou com mais detalhes as lesões dos volantes Jair e Gustavo Blanco. Ambos são baixas no elenco alvinegro por tempo indeterminado. Jair sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo e precisou ser operado. Já Blanco, teve uma lesão no quadril, com ruptura do tendão do músculo reto femoral. A cirurgia de Jair já aconteceu e ele teve alta na manhã desta quinta-feira, 28 de maio. A próxima fase do tratamento será na outra semana, com os profissionais do clube, na Cidade do Galo. E MAIS:Por questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de baseFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosSkank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elencoPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelho- No treino de terça-feira, Jair teve uma entorse no joelho esquerdo. Ele sentiu uma dor, não conseguiu continuar em campo, foi submetido a um exame de imagem, uma ressonância magnética, que confirmou uma ruptura do menisco medial. Ontem à noite, ele foi submetido a uma artroscopia. Fizemos o procedimento e ele já teve alta pela manhã. No início da próxima semana inicia os tratamento no CT-disse Lasmar, que também explicou o que ocorreu com Blanco. - Já o Blanco, durante um movimento de chute, acabou rompendo o tendão do músculo reto femoral. Esse é o músculo que faz o movimento de chute. Na hora que ele estende o quadril e vai arrancar para bater na bola, ele acabou sentindo um estalo. O exame confirmou a ruptura desse tendão- explicou o médico, que explanou sobre o tratamento do meio de campo, que será a base de fisioterapia. - Ele fará o tratamento à base de fisioterapia e nós usaremos todas as alternativas que temos para tentar acelerar ao máximo esse processo para que tenhamos ele de volta. De qualquer maneira, é um processo que demanda tempo, é um processo de cicatrização desse tendão, até que ele tenha condição de voltar gradativamente às atividades físicas-concluiu. E MAIS:Sette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfaçãoSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubes E MAIS: