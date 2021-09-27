Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após lesão no ombro, Rashford fica mais perto de retorno no Manchester United

Jogador de 23 anos não entra em campo desde a final da Eurocopa, em julho, e passou por cirurgia após o torneio de seleções. Atleta já faz treinos individuais, mas sem impacto...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:29
Crédito: Reprodução / Site oficial do Manchester United
Sem entrar em campo desde julho, na final da Eurocopa, o atacante Marcus Rashford está perto de voltar às atividades com o grupo do Manchester United. Após sofrer uma lesão no ombro esquerdo, o jogador dos Red Devils precisou passar por uma cirurgia, que o afastou dos gramados no início da temporada.Nesta segunda-feira, Rashford garantiu que nos próximos dias será consultado, quando saberá se poderá voltar a treinar com os companheiros no clube inglês. De maneira individual, o camisa 10 já realiza treinamentos no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos, mas ainda sem impacto.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
- Feliz segunda-feira. Vou ver o médico na sexta-feira para uma consulta. Se tudo correr bem, terei sinal verde para entrar novamente no treinamento por contato - disse Rashford em seu Twitter.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Na temporada passada, quando já tinha o problema no ombro esquerdo, Rahsford entrou em campo 57 vezes pelo Manchester United e marcou 21 gols. O atacante ainda deu 15 assistências, sendo um dos principais nomes da equipe de Ole Gunnar Solskjaer em 2020/21.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados