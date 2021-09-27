Após lesão no ombro, Rashford fica mais perto de retorno no Manchester United

Sem entrar em campo desde julho, na final da Eurocopa, o atacante Marcus Rashford está perto de voltar às atividades com o grupo do Manchester United. Após sofrer uma lesão no ombro esquerdo, o jogador dos Red Devils precisou passar por uma cirurgia, que o afastou dos gramados no início da temporada.Nesta segunda-feira, Rashford garantiu que nos próximos dias será consultado, quando saberá se poderá voltar a treinar com os companheiros no clube inglês. De maneira individual, o camisa 10 já realiza treinamentos no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos, mas ainda sem impacto.
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- Feliz segunda-feira. Vou ver o médico na sexta-feira para uma consulta. Se tudo correr bem, terei sinal verde para entrar novamente no treinamento por contato - disse Rashford em seu Twitter.
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Na temporada passada, quando já tinha o problema no ombro esquerdo, Rahsford entrou em campo 57 vezes pelo Manchester United e marcou 21 gols. O atacante ainda deu 15 assistências, sendo um dos principais nomes da equipe de Ole Gunnar Solskjaer em 2020/21.