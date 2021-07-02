Após Kane, zagueiro do Tottenham também quer sair do clube

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Após Harry Kane deixar claro seu desejo para sair do Tottenham, o zagueiro Alderweireld também tem o desejo de deixar o clube londrino, segundo o "The Athletic". O defensor quer negociar sua saída após a disputa da Eurocopa uma vez que o jogador está defendendo a Bélgica no torneio.O principal motivo pelo qual o veterano deseja sair da equipe após seis temporadas é o interesse dos Spurs em novos nomes para a posição. Nesta janela de transferências, a equipe de Nuno Espírito Santo sondou Jules Koundé, Joachim Andersen e Skriniar.

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No entanto, o belga tem vínculo com os ingleses até 2023 e não há informações sobre o clube ter o interesse em se desfazer do jogador para a próxima temporada. Além disso, não há nenhuma proposta oficial na mesa do Tottenham pelo atleta.