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futebol

Após Kane, zagueiro do Tottenham também quer sair do clube

Alderweireld não está satisfeito com busca de defensores pela equipe londrina e busca uma saída após a disputa da Eurocopa com a Bélgica...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 11:39

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 11:39
Crédito: AFP
Após Harry Kane deixar claro seu desejo para sair do Tottenham, o zagueiro Alderweireld também tem o desejo de deixar o clube londrino, segundo o "The Athletic". O defensor quer negociar sua saída após a disputa da Eurocopa uma vez que o jogador está defendendo a Bélgica no torneio.O principal motivo pelo qual o veterano deseja sair da equipe após seis temporadas é o interesse dos Spurs em novos nomes para a posição. Nesta janela de transferências, a equipe de Nuno Espírito Santo sondou Jules Koundé, Joachim Andersen e Skriniar.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, o belga tem vínculo com os ingleses até 2023 e não há informações sobre o clube ter o interesse em se desfazer do jogador para a próxima temporada. Além disso, não há nenhuma proposta oficial na mesa do Tottenham pelo atleta.
Na última campanha, Alderweireld foi peça importante no elenco comandado por José Mourinho participando de 25 partidas da Premier League e ficando ausente apenas de um jogo por lesão. O defensor também anotou um gol diante do Leeds.

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