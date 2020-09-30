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futebol

Após jogo suspenso, São Bento garante vaga na final da A2 e acesso

Mesmo com a derrota para o São Bernardo, o time sorocabano se classificou para a final e garantiu o acesso à elite do Paulista. São Caetano e XV decidem a outra vaga hoje. Confira!...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 17:01
Crédito: Neto Bonvino/São Bento/Divulgação
O segundo jogo entre São Bento e São Bernardo, pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, foi paralisado ontem (29) aos 29 minutos do segundo tempo devido à forte neblina que atrapalhou a visibilidade da partida. As duas equipes jogavam no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e o time da casa ganhava a partida por 1 a 0.
Os minutos finais do jogo foram disputados hoje (30). O Tigre do ABC marcou mais um gol, mas mesmo com o placar de 2 a 0, foi eliminado, pois havia sido derrotado pelo São Bento, em Sorocaba, na última terça-feira (22), por 3 a 0. Dessa forma, o Bentão garantiu a classificação para a final da competição e o acesso à elite do Paulistão no ano que vem.
Na primeira parte da partida, ontem, o São Bernardo abriu o placar aos 40 minutos do 1º tempo, com gol de pênalti de Marlyson. Já no complemento do jogo, realizado hoje (30), o time marcou o segundo gol com Allan Dias, também no final. Mas quem festejou a vaga e o acesso foi o São Bento.
O outro finalista da A2 - e que também vai garantir o acesso à elite do Paulistão em 2021 - sairá do duelo entre São Caetano e XV de Piracicaba. O jogo acontece nesta quarta (30), a partir das 16h30, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O time da casa empatou em 0 a 0 com o XV jogando em Piracicaba e agora tem a missão de disputar a vaga em seu gramado. Uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.
Os dois finalistas estarão garantidos na primeira divisão do Campeonato Paulista de 2021. O campeão da Série A2 de 2020 será definido em duas partidas, nos dias 4 e 11 de outubro. Serão utilizados árbitros de vídeo (VAR).

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