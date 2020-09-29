Após jogo polêmico, Manchester United e Brighton se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa

O Manchester United volta à campo nesta quarta-feira (30), às 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O adversário será o Brighton, mesmo clube que enfrentou na última rodada da Premier League.REVANCHE?O jogo da última rodada da Premier League ficou marcado por uma polêmica. O Manchester United teve um pênalti marcado após o final da partida. O árbitro voltou e deu a penalidade, convertida por Bruno Fernandes. Os Red Devils, com o gol do português, venceram a partida por 3 a 2.
PODE POUPAR- Não tenho certeza. Cada jogo tem uma vida própria e, claro, na fase em que estamos na temporada com todos os jogos chegando, acho que as equipas estão a mudar. Você pode ver que os times têm um time da copa e um time da liga e nós faremos mudanças. Vai ser muito parecido com o que aconteceu na semana passada contra o Luton - disse Solskjaer.
VALE VAGAQuem vencer a partida, estará nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United já conquistou o troféu cinco vezes. O Brighton nunca venceu a competição.
OUTRO JOGO DO HORÁRIOTambém às 15h45 e pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Everton enfrenta o West Ham.