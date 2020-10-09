Após jogo com Uruguai, Suárez desabafa sobre saída do Barça

Crédito: Suárez marcou primeiro gol do Uruguai contra o Chile na última quinta-feira (Divulgação/Seleção Uruguaia

Após a vitória do Uruguai contra o Chile por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Luis Suárez, autor do primeiro gol da partida, desabafou em relação a sua conturbada saída do Barcelona. O camisa nove não gostou da forma como foi tratado após vestir a camisa blaugrana por seis temporadas.

- Somos grandes, estava há seis anos no Barcelona e havia outras maneiras de falar comigo, dizendo que o clube havia pensado em uma mudança de ares, mas não foi assim e Messi ficou chateado também. Ele sabe o que sofremos e o mal que passamos nesse momento A sensação de que estão te jogando é o que mais dói.