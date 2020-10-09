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futebol

Após jogo com Uruguai, Suárez desabafa sobre saída do Barça

Atacante se mostrou chateado pela forma como foi conduzida sua saída da equipe blaugrana após seis temporadas. Jogador recebeu apoio de Messi e familiares...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 11:22
Crédito: Suárez marcou primeiro gol do Uruguai contra o Chile na última quinta-feira (Divulgação/Seleção Uruguaia
Após a vitória do Uruguai contra o Chile por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Luis Suárez, autor do primeiro gol da partida, desabafou em relação a sua conturbada saída do Barcelona. O camisa nove não gostou da forma como foi tratado após vestir a camisa blaugrana por seis temporadas.
- Somos grandes, estava há seis anos no Barcelona e havia outras maneiras de falar comigo, dizendo que o clube havia pensado em uma mudança de ares, mas não foi assim e Messi ficou chateado também. Ele sabe o que sofremos e o mal que passamos nesse momento A sensação de que estão te jogando é o que mais dói.
O atacante também agradeceu ao Atlético de Madrid pela contratação em um período pessoal complicado e afirmou que está feliz com a camisa colchonera. O centroavante afirmou estar recebendo muito apoio dos familiares. Em sua estreia, Suárez marcou dois gols contra o Granada e procura conquistar grandes objetivos pela equipe de Simeone.

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