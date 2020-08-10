futebol

Após jogo adiado, São Paulo treina para encarar o Fortaleza de Ceni

Elenco se reapresentou nesta manhã de segunda-feira e iniciou os preparativos para encarar a equipe comandada pelo ídolo, na próxima quinta, no estádio do Morumbi...
LanceNet

10 ago 2020 às 14:03

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:03

O São Paulo voltou para a capital paulista e já treinou na manhã desta segunda-feira. Depois de ter jogo adiado contra o Goiás, no último domingo, o elenco se reapresentou e trabalhou com foco no compromisso diante do Fortaleza, na próxima quinta, às 19h15, no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Apenas imagens foram divulgadas das atividades até agora. Nelas, aparecem o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Arboleda, o lateral Juanfrán, os meio-campistas Vitor Bueno e Daniel Alves e os atacantes Everton e Alexandre Pato.
O elenco tricolor viajou para encarar o Goiás no final de semana, no entanto, após dez confirmações de testes positivos para coronavírus (nove na contraprova) do time esmeraldino, a partida foi adiada. Ainda não há indicações de quando ela acontecerá. O São Paulo chegou a entrar em campo, mas foi avisado de que a partida não aconteceria por conta dos testes positivos para coronavírus. Na ocasião, o técnico Fernando Diniz escalou Liziero no lugar de Alexandre Pato.
Caso a escalação seja mantida, uma provável formação do time diante do Fortaleza, na próxima quinta, pode ter: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo.

