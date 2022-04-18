futebol

Após Isla, Flamengo chega a 15 marcadores de gol na temporada; veja a lista

De olho em arrancada, o Rubro-Negro, agora, recebe o Palmeiras pelo Brasileirão...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:54

LanceNet

O gol de Isla contra o São Paulo, no último domingo, desafogou o Flamengo, que estava empatando e com certas dificuldades no embate, e o impulsionou à vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com o tento do chileno, o clube chegou a 15 marcadores diferentes na temporada (veja a lista completa abaixo).O principal artilheiro do Fla é Gabi, com 12 gols (em 17 partidas), sendo o mais recente o responsável por inaugurar o placar no triunfo diante do São Paulo. O segundo colocado no "ranking" é Arrascaeta, quem fechou o marcador. O uruguaio passa a ter seis gols no ano - em 15 jogos.
Ao todo, em 20 jogos até aqui, o Flamengo soma 41 bolas na rede ao seu favor. Os gols sofridos na temporada chegam a 16.
E a próxima oportunidade do Flamengo ampliar os bons números e confirmar a evolução sob o comando de Paulo Sousa será já nesta quarta-feira, no aguardado duelo diante do Palmeiras, pela quarta rodada (antecipada) do Brasileirão. A bola rolará às 19h30, no Maracanã.
A lista de artilheiros do Flamengo em 2022:
Gabigol - 12Arrascaeta - 6Pedro - 3Bruno Henrique - 3Everton Ribeiro - 3Lázaro - 2Léo Pereira - 2Willian Arão - 2Diego Ribas - 1Gustavo Henrique - 1Marinho - 1Filipe Luís - 1Matheus França - 1Matheuzinho - 1Isla- 1Contra (Thomás, do Audax) - 1
A lista de assistências do Flamengo em 2022:
Arrascaeta - 6Lázaro - 6Vitinho - 4Willian Arão - 2Matheuzinho - 2Bruno Henrique - 2Gabigol - 1Renê - 1Everton Ribeiro - 1Pedro - 1Isla - 1Marinho - 1João Gomes - 1
