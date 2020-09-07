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futebol

Após invasão no treino, Figueirense visita o Cuiabá

Dourado e Figueira medem forças nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Pantanal...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 18:31
Crédito: Divulgação/Portal da Copa
Um dos jogos que despertam mais atenção nesta jornada de Série B acontece nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), entre Cuiabá e Figueirense, na Arena Pantanal.Como chegam
Antes líder da competição, o Cuiabá perdeu terreno nas duas últimas partidas. Com um empate e uma derrota, o Dourado caiu para a quarta colocação e vê no Figueirense o adversário ideal para recuperar o ritmo.
Do outro lado do confronto, o Figueira chega atordoado após os atos de vandalismo da própria torcida, que invadiu o treino do sábado para cobrar jogadores e comissão técnica.
Entre atletas que pediram dispensa do clube e jogadores assustados com as cenas de terror, o técnico Elano tenta juntar os cacos e colocar o que tem de melhor em campo para iniciar uma reação.

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