Após invasão no treino, Figueirense visita o Cuiabá

Crédito: Divulgação/Portal da Copa

Um dos jogos que despertam mais atenção nesta jornada de Série B acontece nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), entre Cuiabá e Figueirense, na Arena Pantanal.Como chegam

Antes líder da competição, o Cuiabá perdeu terreno nas duas últimas partidas. Com um empate e uma derrota, o Dourado caiu para a quarta colocação e vê no Figueirense o adversário ideal para recuperar o ritmo.

Do outro lado do confronto, o Figueira chega atordoado após os atos de vandalismo da própria torcida, que invadiu o treino do sábado para cobrar jogadores e comissão técnica.