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Após invasão e briga entre torcedores, partida entre Paris FC e Lyon é cancelada

Torcedores das duas equipes brigaram antes da volta das duas equipes do intervalo, e partida da Copa da França será adiada...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 19:01

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 19:01

Em mais um caso de confusão na França, a partida da Copa Nacional entre Paris FC e Lyon foi cancelada após invasão e brigas de torcedores das duas equipes no Stade Sebastien Charlety. O jogo, que aconteceu apenas na primeira etapa, terminou em 1 a 1.O confronto da Copa da França entre Paris FC e Lyon não encontrou o seu fim após mais uma briga entre torcedores na França. Durante o intervalo da partida, houve uma invasão no campo, e os jogadores não voltaram para a segunda etapa.
A partida permaneceu suspensa enquanto a situação não fosse resolvida pelas autoridades locais e pelas forças policiais, mas não houve resolução. Com isso, foi decidido que a partida seria cancelada, ainda sem data para ser disputada novamente.
O caso de violência não é o primeiro neste ano de 2021, com uma partida entre Lyon e Olympique de Marseille sendo suspensa em novembro por conta do arremesso de uma garrafa em Payet, do Marseille, por parte de um torcedor do Lyon. Na ocasião, o jogo ficou parado por duas horas até o cancelamento ser anunciado.
No tempo normal da partida desta sexta-feira, o Paris FC saiu na frente com gol marcado por Gaetan Laura, mas o Lyon encontrou o empate no fim do primeiro tempo com Moussa Dembélé. Os dois clubes ainda não se manifestaram sobre os acontecimentos do jogo.
Crédito: TorcedorescausaramconfusãoempartidanaFrança(Foto:BERTRANDGUAY/AFP

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