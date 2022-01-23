Após invasão com faca de torcedor, São Paulo pode ser excluído de até cinco edições da Copinha

O São Paulo pode ser punido com exclusão de até cinco edições da Copinha após a invasão do torcedor do clube com uma faca nos acréscimos da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior. Segundo o Art. 53 do Regulamento Geral da competição,' O Clube que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida, e após julgado pela JD, será eliminado da Competição em curso e poderá ser excluído de até 05 (cinco) próximas edições.'