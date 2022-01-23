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Após invasão com faca de torcedor, São Paulo pode ser excluído de até cinco edições da Copinha

Artigo 53 do Regulamento Geral da competição prevê punição ao clube que provocar distúrbios e/ou agressões ...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 22:45

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 22:45

O São Paulo pode ser punido com exclusão de até cinco edições da Copinha após a invasão do torcedor do clube com uma faca nos acréscimos da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior. Segundo o Art. 53 do Regulamento Geral da competição,' O Clube que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida, e após julgado pela JD, será eliminado da Competição em curso e poderá ser excluído de até 05 (cinco) próximas edições.'
Ainda de acordo com o regulamento, o árbitro deverá relatar os acontecimentos ocorridos no campo na súmula. Ainda não há um posicionamento da FPF com relação ao incidente. O incidente ocorreu por volta dos 50 minutos de jogo. Sem nenhum tipo de proteção, os dois torcedores tentaram agredir os jogadores palmeirenses, arremessaram a arma branca em direção aos atletas e acabaram contidos pelos próprios atletas do Tricolor.
Crédito: Finaldojogofoimarcadoporinvasãodetorcedorcomfaca(ReproduçãoTwitter

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