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Após interesse do Manchester City, Chelsea entra na briga por Haaland

Time de Londres mira atacante norueguês, mas precisa vender outros nomes para arrecadar dinheiro. Volante do West Ham, Declan Rice também está na mira dos Blues...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 15:47

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 15:47

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Clube que mais gastou na última janela de transferências, o Chelsea parece não estar satisfeito. E, de acordo com a imprensa britânica, o time de Londres já tem os dois próximos alvos para incorporar o elenco de Frank Lampard: Erling Haaland, do Borussia Dortmund e Declan Rice, do West Ham.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo a emissora "Sky Sports", no entanto, antes dos Blues pensarem em investir em novos atletas, uma lista de jogadores deverá deixar o Stamford Bridge, com todos na lista de transferências já a partir de janeiro. São eles: Rüdiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater e Moses.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década

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