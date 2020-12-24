Após interesse do Manchester City, Chelsea entra na briga por Haaland

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Clube que mais gastou na última janela de transferências, o Chelsea parece não estar satisfeito. E, de acordo com a imprensa britânica, o time de Londres já tem os dois próximos alvos para incorporar o elenco de Frank Lampard: Erling Haaland, do Borussia Dortmund e Declan Rice, do West Ham.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo a emissora "Sky Sports", no entanto, antes dos Blues pensarem em investir em novos atletas, uma lista de jogadores deverá deixar o Stamford Bridge, com todos na lista de transferências já a partir de janeiro. São eles: Rüdiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater e Moses.