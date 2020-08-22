Após interesse do Atlético de Madrid, Bernardeschi entra na mira do Arsenal

O meio-campista Federico Bernardeschi, da Juventus, pode estar vivendo os últimos dias como atleta da Bianconeri. O jogador, que viveu altos e baixos pelo clube italiano, entrou na mira do Arsenal para a próxima temporada e pode se mudar para a Terra da Rainha.Segundo o jornal "The Sun", o clube inglês estuda oferecer o atacante francês Alexandre Lacazette como moeda de troca, já que o time italiano, agora comandado pelo ex-jogador Andrea Pirlo, tem interesse em um atacante para o setor ofensivo da Velha Senhora.