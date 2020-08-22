AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Após interesse do Atlético de Madrid, Bernardeschi entra na mira do Arsenal

Jogador da Juventus não é titular absoluto na Velha Senhora e pode mudar de ares...

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2020 às 11:10
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
O meio-campista Federico Bernardeschi, da Juventus, pode estar vivendo os últimos dias como atleta da Bianconeri. O jogador, que viveu altos e baixos pelo clube italiano, entrou na mira do Arsenal para a próxima temporada e pode se mudar para a Terra da Rainha.Segundo o jornal "The Sun", o clube inglês estuda oferecer o atacante francês Alexandre Lacazette como moeda de troca, já que o time italiano, agora comandado pelo ex-jogador Andrea Pirlo, tem interesse em um atacante para o setor ofensivo da Velha Senhora.
No entanto, o Arsenal terá um concorrente de peso para conseguir a contratação do meia italiano. Isso porque o Atlético de Madrid também tem interesse no meia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados