Após início ruim, Brasil se recupera e arranca empate com a Austrália

Após um início de jogo ruim, o Brasil se recuperou na segunda etapa e arrancou o empate por 2 a 2 contra a Austrália no amistoso desta terça-feira. Polkinghorne e Kerr deram a vantagem para as mandantes, mas Érika e Debinha marcaram os gols da equipe de Pia Sundhage.INÍCIO SUFOCANTEA Austrália começou a partida em um ritmo muito intenso. Aos seis minutos, Foord recebeu cruzamento na pequena área, mas desperdiçou grande oportunidade ao mandar por cima do gol. No ataque seguinte, a camisa foi acionada pelo lado esquerdo, bateu de primeira, mas parou em Letícia, que mandou para escanteio.
LANCES CAPITAISNa cobrança de escanteio, uma disputa intensa pela bola acabou nos pés de Polkinghorne, que finalizou para o fundo das redes e abriu o placar para a Austrália. Após a pressão inicial, o Brasil saiu mais pro jogo e quase empatou a partida. Aos 19 minutos, Adriana encontrou espaço de fora da área, mas carimbou a trave.
LÁ E CÁA Austrália voltou mais ligada no intervalo e na primeira chegada, Fowler recebeu bola, infiltrou na área, driblou duas defensoras brasileiras e finalizou na trave. Aos sete, Kerr foi encontrada, ajeitou o corpo e ampliou o placar com seu o 49º tento com a camisa da seleção da Oceania.
REAÇÃO BRASILEIRAApesar do início ruim, o Brasil diminuiu o marcador aos 18 minutos com Érika aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para o gol. Aos 25, Tamires fez um cruzamento com direção ao gol, Williams tocou na bola antes dela bater na trave e Debinha completou para o fundo das redes.