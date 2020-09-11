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Após história no Japão, Serginho inicia trajetória na China e diz: 'Chegou a hora'

Meia entra em campo neste sábado contra o Heilongjiang Lava Spring, às 9h, em jogo válido pela primeira rodada da China League One...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 19:13
Crédito: Oficial Changchun Yatai FC
O meia Serginho irá fazer a sua estreia oficial no futebol chinês. Isso porque o Changchun Yatai, equipe do atleta brasileiro, entra em campo neste sábado contra o Heilongjiang Lava Spring, às 9h, em jogo válido pela primeira rodada da China League One.
E o jogador está confiante para iniciar sua trajetória no país. Depois de idolatria e título com a camisa do Kashima Antlers do Japão, Serginho sonha em fazer história em seu novo desafio.
- Chegou a hora que tanto esperávamos. Nosso time vem trabalhando forte, fizemos amistosos, então estamos preparados para essa estreia. Esperamos começar bem a competição com um bom jogo e vitória - disse, completando:
- Estou me sentindo muito bem. Confiante para esse novo desafio na carreira e farei o meu melhor para buscarmos os objetivos na temporada. Então estou muito motivado para essa estreia e espero ajudar da melhor maneira a equipe com meus companheiros - encerrou.

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