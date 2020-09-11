Após história no Japão, Serginho inicia trajetória na China e diz: 'Chegou a hora'

Crédito: Oficial Changchun Yatai FC

O meia Serginho irá fazer a sua estreia oficial no futebol chinês. Isso porque o Changchun Yatai, equipe do atleta brasileiro, entra em campo neste sábado contra o Heilongjiang Lava Spring, às 9h, em jogo válido pela primeira rodada da China League One.

E o jogador está confiante para iniciar sua trajetória no país. Depois de idolatria e título com a camisa do Kashima Antlers do Japão, Serginho sonha em fazer história em seu novo desafio.

- Chegou a hora que tanto esperávamos. Nosso time vem trabalhando forte, fizemos amistosos, então estamos preparados para essa estreia. Esperamos começar bem a competição com um bom jogo e vitória - disse, completando: