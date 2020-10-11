Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após hepta da Liga com o Johor, Maurício destaca ótima fase

Zagueiro ex-Palmeiras e Sporting é o principal nome do clube desde o ano passado
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 14:38

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:38

Crédito: Divulgação/Johor
Principal nomes do Johor, da Malásia, nas últimas duas épocas, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, destacou a ótima fase que vive com a camisa do clube após conquistar o Heptacampeonato da Liga. Feliz com o troféu e com esse crescimento, o jogador revelou estar vivendo um dos grandes momentos da sua carreira.
- Conquistar o heptacampeonato com o clube foi muito importante. Foi uma vitória de todos que trabalharam muito durante a temporada e que mereceram a conquista. Fomos perfeitos do início ao fim. Estou vivendo um grande momento dentro e fora de campo e isso tem me dado muita confiança - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é continuar fazendo história no clube.
- Vou trabalhar para continuar conquistando títulos e fazendo a minha história no clube. Estou muito motivado para que isso seja possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados