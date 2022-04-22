Após hat-trick, Diego Souza garante: 'Não é fácil marcar gols'

A tarde da última quinta-feira foi mágica para o atacante Diego Souza, que brilhou na vitória do Grêmio ao anotar os três gols em cima do Guarani.

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Experiente, o jogador que chegou a deixar o Tricolor no início do ano, mas voltou, não escondeu a sua alegria e contou alguns detalhes na hora de finalizar.

‘Gol nunca é fácil de fazer, o goleiro está ali para defender. É o batimento cardíaco. O experiente já viveu 250 vezes, vai ter a tranquilidade para escolher o melhor gesto para colocar a bola que o mais jovem. A juventude faz isso, coração vai acelerar, às vezes anuviar os olhos. Por vezes, demanda mais tempo corrigir isso. Além da tranquilidade, o coração desacelera na cara do gol’, declarou.

Com Diego Souza em alta, o Grêmio aguarda a sequência da rodada da Série B para ver a sua situação na tabela de classificação.