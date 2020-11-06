Após grande partida contra o Milan, Renato Sanches é comparado com Seedorf por jornal francês

Renato Sanches está com a moral alta na França. Após fazer uma grande partida contra o Milan, fora de casa, pela Liga Europa, o meio-campista português foi elogiado pela "France Football". Na publicação, o jornal descreve que a atuação do jogador lembrou Clarence Seedorf."Nesta noite, Renato Sanches nos lembrou do holandês (Seedorf), fazendo uma cópia perfeita do estilo do ilustre meio-campista que passou pelo Real Madrid. Teve calma com a bola nos pés e comandou o jogo da equipe. Sempre estava na frente da defesa para pedir a bola", diz a publicação.
Na partida em que o Lille venceu por 3 a 0, Renato Sanches teve 93% de acerto nos passes. Além disso, ele ganhou 10 das 17 divididas.