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futebol

Após grande 2020, Zé Love projeta temporada 2021 no Brasiliense

Atacante teve ótimos números no ano passado, marcando 21 gols em 28 partidas...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 21:03
Crédito: Divulgação/Brasiliense
Principal destaque do Brasiliense no último ano, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, autor de 21 gols em 28 partidas no clube em 2020, falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Segundo o atleta, voltar a atuar em alto nível foi importante para ele.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Verde clicando aqui
GALERIA> Qual foi a melhor? LANCE! lista 40 duplas ofensivas dos clubes brasileiros
- Estou muito feliz por ter atuado em alto nível em 2020. Tive sequência, intensidade e muita regularidade. A consequência disso foram os números que tive neste ano. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Venho me dedicando ao máximo para fazer a minha história no clube - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o Jacaré quer fazer um grande 2021.
- Vamos fazer um grande ano em 2021, tenho certeza disso. A diretoria vem trabalhando para montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada - concluiu.
O Brasiliense já estreou na Copa Verde ainda válida pela temporada 2020 e está nas quartas de final da competição para enfrentar o Atlético-GO, mas ainda aguarda a definição da data em que o jogo será decidido.

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