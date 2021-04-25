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futebol

Após golear o Paraná no estadual, Waguininho quer seguir evoluindo junto com a equipe

Atacante falou sobre fase atual da equipe e sabe que ritmo precisa ser mantido até o final...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:26
Crédito: Divulgação / Coritiba
Em bom momento no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, destacou o crescimento da equipe após o triunfo de 5 x 0 sobre o Paraná em clássico no estadual. Para ele, é um resultado que vai dar muita moral ao grupo.- Estamos muito felizes pelo resultado conquistado sobre o Paraná, que tem uma grande equipe. O grupo está muito motivado para essa sequência da temporada. Vamos procurar manter o ritmo para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021 - comentou Waguininho sobre a fase da equipe.
Segundo o atleta, a equipe tem tudo para evoluir neste ano e atingir os objetivos estipulados no início da temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe evolua e melhore seu rendimento em campo na temporada. Estamos no caminho certo para que isso seja possível - completou o atacante.

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