Após golear o Paraná no estadual, Waguininho quer seguir evoluindo junto com a equipe

Em bom momento no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, destacou o crescimento da equipe após o triunfo de 5 x 0 sobre o Paraná em clássico no estadual. Para ele, é um resultado que vai dar muita moral ao grupo.- Estamos muito felizes pelo resultado conquistado sobre o Paraná, que tem uma grande equipe. O grupo está muito motivado para essa sequência da temporada. Vamos procurar manter o ritmo para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021 - comentou Waguininho sobre a fase da equipe.