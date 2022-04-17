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Após goleadas recentes contra o Flamengo, São Paulo busca vingar resultado no Maracanã

As duas equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista busca reverter histórico recente complicado contra a equipe carioca...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 08:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 08:00

Prestes a enfrentar o Flamengo neste domingo (17) pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo busca reverter histórico recente de derrotas por goleadas contra a equipe carioca. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosA última partida foi disputada em novembro de 2021, no estádio do Morumbi. Na ocasião, o Tricolor paulista foi derrotado por 4 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e Michael (2).
Porém, o confronto de domingo (17) será no Maracanã. O São Paulo, por sua vez, também não guarda uma boa memória da partida mais recente disputada contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Em julho de 2021, em rodada válida pelo Brasileirão daquele ano, o Tricolor foi derrotado por 5 a 1, com gols de Bruno Henrique (3), Gustavo e Wellington (contra).
A última vez que o São Paulo venceu o Flamengo foi em fevereiro do último ano, em casa. No jogo, em questão, conseguiu garantir sua vitória por 2 a 1, com gols de Luciano e Pablo. Porém, a última goleada do São Paulo em cima da equipe foi no Maracanã, em novembro de 2020. A equipe paulista venceu por 4 a 1, sendo os autores dos gols Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo e Luciano. Luciano, que por sua vez, é o jogador do elenco atual que mais marcou contra o clube do Rio de Janeiro. TABELA> Veja tabela do Campeonato BrasileiroA partida deste domingo (17) é uma chance para o São Paulo se livrar desse fantasma e retomar o seu retrospecto que manteve nas últimas temporadas contra o Flamengo. Antes das goleadas em questão, o Tricolor havia mantido uma sequência de nove jogos sem derrotas.Ambas as equipes se enfrentam às 16h, no estádio do Maracanã. O duelo será válido pelo segunda rodada no Campeonato Brasileiro.
Crédito: SãoPaulobuscareverterhistóricorecentedegoleadascontraoFlamengo(RubensChiri/saopaulofc

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