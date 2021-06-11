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futebol

Após goleada, sub-17 do São Paulo tem partida decisiva contra o Grêmio

Tricolor vem de vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-GO, fora de casa. Caso vença o rival gaúcho, time do técnico Menta pode chegar à vice-liderança do Brasileiro da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 16:28

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:28

Crédito: Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
Neste sábado (12), a equipe sub-17 do São Paulo tem um jogo decisivo contra o Grêmio, às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia. Isso porque, caso a equipe vença os gaúchos, pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da categoria.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
Embalado por uma goleada sobre o Atlético-GO na última rodada por 4 a 0, fora de casa, a equipe pode chegar à segunda colocação do grupo A em caso de uma vitória sobre os gaúchos. O Tricolor está atualmente na terceira posição, com dez pontos somados, sendo quatro vitórias e um empate.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER? Após a vitória em Goiânia na última terça-feira, o técnico Menta falou sobre o desempenho da equipe. Apesar de contente pelo resultado, o comandante espera que o são-paulinos consigam mostrar evolução nesta rodada da competição.
- É importante eles entenderem que a vitória nem sempre significa que está tudo bem, que fizemos uma grande atuação. Isso faz parte da formação e é muito importante - disse o treinador ao site oficial do São Paulo.
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDASão Paulo x Grêmio Competição: Campeonato Brasileiro Sub-17 (6ª rodada)Data e Hora: 12/06/2021 - às 15h – São Paulo x GrêmioLocal: Estádio Presidente Marcelo Portugal Gouvêa - CFA Laudo Natel, em CotiaTransmissão: CBFtv (via Elevensports.com)

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