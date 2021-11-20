Após goleada sofrida para o Watford, Manchester United demite Solskjaer, diz jornalista

Depois de uma série de resultados ruins, o Manchester United optou pela demissão de Ole Gunnar Solskjaer do comando técnico da equipe. O ex-jogador do clube e autor do gol do título da Champions League 98/99 não resistiu ao revés histórico sofrido frente ao Watford, por 4 a 1, no Vicarage Road. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.>> VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE E SIMULE RESULTADOS

Segundo a imprensa inglesa, a goleada sofrida para os Hornets foi a gota d'água da paciência da diretoria do clube, que se reuniu por mais de cinco horas após a derrota, com o treinador, que já vinha sob desconfiança desde antes da parada para a data Fifa. Vale lembrar que o United tem a terceira pior defesa da Premier League, na frente dos lanternas Newcastle (20°) e Norwich (19°).

Além do sistema defensivo frágil, o fraco desempenho técnico em clássicos foi outro fator desfavorável para Solskjaer nos últimos meses. Recentemente o United foi derrotado por 5 a 0 para o Liverpool e por 2 a 0 para o Manchester City, ambos em Old Trafford.

Solskjaer havia ganhado um voto de confiança da direção do clube ao final da última temporada e recebeu grandes reforços durante a janela de transferências para colocar o clube novamente no caminho dos títulos. Contudo, apesar das chegadas de Jadon Sancho, Raphael Varane e Cristiano Ronaldo, Ole não conseguiu conduzir a equipe a ter um desempenho positivo, tampouco convincente.

Ole assumiu o United em 2019, logo após a saída de José Mourinho do comando técnico da equipe. Desde então, foram 149 jogos, com 78 vitórias, 33 empates e 38 derrotas.

QUEM ASSUME? De acordo com a imprensa europeia, os nomes mais fortes para o cargo do Manchester United são os de Zinedine Zidane, sem clube desde que deixou o Real Madrid, e Brendan Rodgers, atualmente no Leicester.