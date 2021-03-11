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futebol

Após goleada, Renato confirma folga para titulares

Treinador colocou na balança a maratona de jogos e resolveu preservar seus atletas principais...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 00:39

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 00:39
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após alguns dias de muito questionamento, o Grêmio voltou a campo nesta quarta-feira, bateu o Ayacucho-PER por 6 a 1 e encaminhou a sua vaga para a Terceira Fase da Libertadores.
Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho, sem o bom humor de sempre, deu o recado e informou que o time titular vai ganhar uma folga nos próximos dias para esfriar a cabeça e voltar com a bateria carregada.
‘Foi muito estressante, muito desgaste para todos. Não posso colocar uma equipe com o risco de perder jogadores por 30 ou 40 dias’, declarou.
Com o resultado obtido em Porto Alegre, o Tricolor viaja para Quito na próxima semana e pode perder até por quatro gols que continua no torneio continental.

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