Após goleada, Renato confirma folga para titulares

Após alguns dias de muito questionamento, o Grêmio voltou a campo nesta quarta-feira, bateu o Ayacucho-PER por 6 a 1 e encaminhou a sua vaga para a Terceira Fase da Libertadores.
Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho, sem o bom humor de sempre, deu o recado e informou que o time titular vai ganhar uma folga nos próximos dias para esfriar a cabeça e voltar com a bateria carregada.
‘Foi muito estressante, muito desgaste para todos. Não posso colocar uma equipe com o risco de perder jogadores por 30 ou 40 dias’, declarou.
Com o resultado obtido em Porto Alegre, o Tricolor viaja para Quito na próxima semana e pode perder até por quatro gols que continua no torneio continental.