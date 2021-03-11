Após goleada, Renato confirma folga para titulares

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após alguns dias de muito questionamento, o Grêmio voltou a campo nesta quarta-feira, bateu o Ayacucho-PER por 6 a 1 e encaminhou a sua vaga para a Terceira Fase da Libertadores.

Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho, sem o bom humor de sempre, deu o recado e informou que o time titular vai ganhar uma folga nos próximos dias para esfriar a cabeça e voltar com a bateria carregada.

‘Foi muito estressante, muito desgaste para todos. Não posso colocar uma equipe com o risco de perder jogadores por 30 ou 40 dias’, declarou.