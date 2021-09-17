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Após goleada no Sub-20, São Paulo volta a enfrentar o SC Brasil no Paulistão Sub-15 e no Sub-17

Time sub-20 do Tricolor venceu o SC Brasil por 12 a 1. Neste sábado (18), as categorias sub-15 e sub-17 do São Paulo enfrentam novamente a equipe do SC Brasil, pelo Paulistão...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 18:30
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Em um bom início de Campeonato Paulista, os time sub-15 e sub-17 do São Paulo voltam a campo neste sábado (18), para enfrentar o SC Brasil. Enfrentando os mesmos adversários nas duas categorias durante as fases de grupos das competições, o Tricolor joga às 9h (Sub-15) e às 11h (Sub-17), pela quinta rodada do estadual. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Caso vença as partidas, o Tricolor pode se distanciar na liderança nas duas categorias. No sub-15, o São Paulo é líder com 12 pontos, três à frente do Ska Brasil, enquanto no sub-17 também tem 12 pontos, mas está cinco pontos à frente do vice-líder, o Ituano.
Enfrentando o SC Brasil, o sub-15 e o sub-17 terão o mesmo adversário que o Sub-20 encarou nesta quinta-feira (17), também pelo estadual. A partida terminou com uma vitória história do São Paulo por 12 a 1, em Cotia.
E se o assunto é goleada, as categorias que jogam neste sábado estão em um bom momento. O último jogo do sub-15 são-paulino foi a goleada por 6 a 2 sob o Ska Brasil, em Cotia.
O sub-17, por sua vez, também goleou o Ska Brasil, por 5 a 1, também em Cotia e se garantiu com uma boa folga na liderança do grupo.A quantidade de gols marcados pelo sub-17 chama a atenção. Em quatro jogos disputados no Paulista, o time marcou 20 gols, obtendo a ótima média de cinco gols marcados por partida.

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