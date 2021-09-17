Após goleada no Sub-20, São Paulo volta a enfrentar o SC Brasil no Paulistão Sub-15 e no Sub-17

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Em um bom início de Campeonato Paulista, os time sub-15 e sub-17 do São Paulo voltam a campo neste sábado (18), para enfrentar o SC Brasil. Enfrentando os mesmos adversários nas duas categorias durante as fases de grupos das competições, o Tricolor joga às 9h (Sub-15) e às 11h (Sub-17), pela quinta rodada do estadual. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Caso vença as partidas, o Tricolor pode se distanciar na liderança nas duas categorias. No sub-15, o São Paulo é líder com 12 pontos, três à frente do Ska Brasil, enquanto no sub-17 também tem 12 pontos, mas está cinco pontos à frente do vice-líder, o Ituano.

Enfrentando o SC Brasil, o sub-15 e o sub-17 terão o mesmo adversário que o Sub-20 encarou nesta quinta-feira (17), também pelo estadual. A partida terminou com uma vitória história do São Paulo por 12 a 1, em Cotia.

E se o assunto é goleada, as categorias que jogam neste sábado estão em um bom momento. O último jogo do sub-15 são-paulino foi a goleada por 6 a 2 sob o Ska Brasil, em Cotia.