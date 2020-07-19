Após goleada, Messi se diz satisfeito com resposta do Barcelona

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Após marcar dois gols e dar uma assistência na goleada do Barcelona sobre o Alavés por 5 a 0 no Campeonato Espanhol, Messi se mostrou satisfeito com a mudança de postura da equipe em relação ao último jogo em que o time perdeu para o Osasuna em casa. Após declarações pesadas, o argentino elogiou a atitude e comprometimento do elenco.

- Era uma partida difícil de jogar pela situação em que nos encontrávamos e a equipe respondeu de outra maneira a nível de compromisso e atitude e é um passo muito importante. Não fizemos uma grande temporada em nível de jogo e resultados, mas demos um passo importante. Você pode ganhar ou perder, mas vontade não pode faltar.

O camisa 10 está próximo de conquistar mais um troféu de melhor marcador da La Liga pela sétima vez, mas está focado no compromisso contra o Napoli na Liga dos Campeões.

- Todos estão conscientes de que devemos ser muito mais regulares, como disse o técnico que outro dia tivemos partidas e momentos muito bons e falta mantê-los nos 90 minutos em todos os jogos.