Após goleada em clássico, Zago projeta final de temporada para o Kashima Antlers

Crédito: Divulgação/Kashima Antlers

Aquele sentimento de rivalidade, as torcidas fazendo festa e jogos marcantes são os itens que marcam um grande clássico, e não é diferente no Japão, que tem o duelo entre Kashima Antlers e Urawa Reds como maior clássico do país.

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No último final de semana, o Kashima, time comandado pelo técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, goleou o rival por 4 a 0 e acredita que o resultado poderia ter sido ainda maior.

- É a maior rivalidade que existe aqui no Japão, desde o início da J-League. São duas das maiores torcidas de todo o país. Um resultado expressivo, criamos muito e acredito que poderíamos até ter feito mais - disse Zago.

O título da J-League ficou nas mãos do Kawasaki Frontale, que levantou a taça antecipadamente. A briga agora fica pela segunda colocação, que garante não só a vaga para a Liga dos Campeões da Ásia, como também para a Taça do Imperador, torneio tradicional entre os campeões da primeira, segunda e terceira divisão do Japão.

Para conquistar o segundo lugar, o Kashima precisa somar seis pontos nos dois últimos jogos, e torcer por dois tropeços do Gamba Osaka e do Nagoya Grampus, equipes que estão na sua frente na tabela. A missão não é fácil, mas o técnico Zago ainda sonha com o objetivo.