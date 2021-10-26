Após goleada e pressão, Manchester United decide pela continuidade de Solskjaer como treinador

Crédito: OLI SCARFF / AFP

A decisão está tomada: Ole Gunnar Solskjaer segue no Manchester United. Após a goleada por 5 a 0 sofrida pelo Liverpool no último domingo, no Campeonato Inglês, o treinador dos Diabos Vermelhos teve o cargo ameaçado, mas a direção dos Red Devils definiu que o comandante segue no comando.De acordo com a emissora "Sky Sports", o sentimento dentro do Manchester United é que, apesar do resultado contra o time de Jürgen Klopp tenha sido "amargamente decepcionante e doloroso", o foco imediato está na melhora da equipe. Nos últimos quatro jogos, a equipe somou apenas um ponto.

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Ainda segundo a mídia britânica, Solskjaer não corre risco de demissão no momento e comandará o clube na partida contra o Tottenham, no sábado, pela Premier League. Nesta terça-feira, o ex-treinador Alex Ferguson, maior técnico da história do Manchester United, esteve no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos para reforçar apoio ao atual comandante.

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A imprensa europeia, desde a última segunda-feira, informa que o nome de Antonio Conte é o favorito no Manchester United caso Solskjaer seja demitido. O italiano, que está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, não gostaria de assumir um trabalho no meio de temporada, mas estaria disposto a ingressar no clube inglês.

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