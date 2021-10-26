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Após goleada e pressão, Manchester United decide pela continuidade de Solskjaer como treinador

Técnico norueguês é mantido no cargo até sábado, quando Diabos Vermelhos enfrentam o Tottenham, e conta com apoio de Sir Alex Ferguson. Se for demitido, Antonio Conte é opção...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 16:29

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:29

Crédito: OLI SCARFF / AFP
A decisão está tomada: Ole Gunnar Solskjaer segue no Manchester United. Após a goleada por 5 a 0 sofrida pelo Liverpool no último domingo, no Campeonato Inglês, o treinador dos Diabos Vermelhos teve o cargo ameaçado, mas a direção dos Red Devils definiu que o comandante segue no comando.De acordo com a emissora "Sky Sports", o sentimento dentro do Manchester United é que, apesar do resultado contra o time de Jürgen Klopp tenha sido "amargamente decepcionante e doloroso", o foco imediato está na melhora da equipe. Nos últimos quatro jogos, a equipe somou apenas um ponto.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Ainda segundo a mídia britânica, Solskjaer não corre risco de demissão no momento e comandará o clube na partida contra o Tottenham, no sábado, pela Premier League. Nesta terça-feira, o ex-treinador Alex Ferguson, maior técnico da história do Manchester United, esteve no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos para reforçar apoio ao atual comandante.
+ Altos gastos, goleada para o rival e pressão no treinador: veja os fatores para a crise no Manchester United
A imprensa europeia, desde a última segunda-feira, informa que o nome de Antonio Conte é o favorito no Manchester United caso Solskjaer seja demitido. O italiano, que está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, não gostaria de assumir um trabalho no meio de temporada, mas estaria disposto a ingressar no clube inglês.
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Para Ole Gunnar Solskjaer, o futuro também se abre em caso de saída dos Diabos Vermelhos. Segundo o ex-jogador Jan Aage Fjortoft, que trabalha como comentarista atualmente, o treinador pode assumir o comando da seleção da Noruega. Os nórdicos estão em segundo no Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, que se encerra em novembro.

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