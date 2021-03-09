Após goleada da Ferroviária no Paulistão, Xandão foca em grande ano no clube

Crédito: Locomotiva venceu o Botafogo SA por 5 a 0 (Divulgação / Ferroviária

Um dos contratados pela diretoria da Ferroviária para o Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-CRB, CSA e Bahia, titular na goleada da equipe diante do Botafogo SA nesta última segunda-feira (8) pelo Paulistão, revelou motivação grande para fazer um grande ano no clube.

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Feliz com a oportunidade de defender a agremiação, o defensor falou sobre os trabalhos intensos que vêm fazendo.

- Estou muito motivado com essa chance de defender a Ferroviária. É um clube com uma ótima estrutura e que vem crescendo ao longo dos últimos anos. Vou trabalhar muito para fazer a minha história aqui. Espero que seja uma grande temporada para todos - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Ainda para o jogador, o elenco vai com tudo para fazer um ótimo estadual.