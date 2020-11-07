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Após goleada contra o Liverpool, Atalanta recebe a Inter de Milão para tentar recuperar confiança

Equipe de Bérgamo perdeu de 5 a 0 para os Reds. Milaneses também foram
derrotados pela Liga dos Campeões, em um 3 a 2 para o Real Madrid...
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Publicado em 

07 nov 2020 às 18:21

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:21

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Jogando em casa, a Atalanta quer afastar uma possível crise após a goleada sofrida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões por 5 a 0. Pelo Campeonato Italiano, a equipe de Bérgamo recebe a Inter de Milão, neste domingo, às 11h (horário de Brasília).DUELO EM CIMAAssim como na partida entre Juventus e Lazio, Atalanta e Inter de Milão duelam por uma vaga na parte de cima da tabela. O clube de Bérgamo soma 12 pontos e ocupa a 4ª posição, enquanto os milaneses possuem 11 pontos e estão no 7º lugar. Quem vencer, pode encostar no líder Milan, que soma 15 pontos, mas ainda não jogou na rodada.
DERROTAS PESADASEnquanto a Atalanta sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Liverpool, a Inter de Milão também perdeu pela Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, os milaneses foram derrotados para o Real Madrid por 3 a 2.
FALA, CONTE- No ano passado estivemos muito bem em vários jogos. Enfrentar a Atalanta nunca é fácil, eles são uma grande equipe formada por um treinador excepcionalmente bom que lhes tem dado credibilidade ao longo dos anos. são bons ofensivamente, por isso não é fácil enfrentá-los. Precisamos de uma grande exibição para conquistar os pontos de Bergamo - disse o treinador da Inter de Milão.

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