Após goleada contra o Liverpool, Atalanta recebe a Inter de Milão para tentar recuperar confiança

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Jogando em casa, a Atalanta quer afastar uma possível crise após a goleada sofrida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões por 5 a 0. Pelo Campeonato Italiano, a equipe de Bérgamo recebe a Inter de Milão, neste domingo, às 11h (horário de Brasília).DUELO EM CIMAAssim como na partida entre Juventus e Lazio, Atalanta e Inter de Milão duelam por uma vaga na parte de cima da tabela. O clube de Bérgamo soma 12 pontos e ocupa a 4ª posição, enquanto os milaneses possuem 11 pontos e estão no 7º lugar. Quem vencer, pode encostar no líder Milan, que soma 15 pontos, mas ainda não jogou na rodada.

DERROTAS PESADASEnquanto a Atalanta sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Liverpool, a Inter de Milão também perdeu pela Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, os milaneses foram derrotados para o Real Madrid por 3 a 2.