Após goleada contra o Inter, Fortaleza só venceu um jogo no Brasileirão

No dia 5 de junho, o Fortaleza recebeu o Internacional e aplicou 5 a 1 na equipe que era dirigida por Miguel Ángel Ramírez e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.
O jogo que foi histórico para o Leão tinha tudo para embalar o time na competição nacional, mas não foi o que aconteceu.
Apesar de ter eliminado o Ceará na partida seguinte, mas pela Copa do Brasil, as vitórias sumiram da rotina do Tricolor.
Diante do Sport, o Fortaleza consegui vencer com o gol de Wellington Paulista. Nos quatro jogos posteriores, a equipe somou três empates e uma derrota.
Chape
A expectativa é que o Tricolor possa quebrar essa marca negativa diante da Chapecoense, rival que apresenta dificuldade neste início de Brasileirão. O duelo acontece na Arena Castelão.