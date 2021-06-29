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futebol

Após goleada contra o Inter, Fortaleza só venceu um jogo no Brasileirão

Massacre em cima do Colorado não embalou o time de Pablo Vojvoda no torneio nacional...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:00
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
No dia 5 de junho, o Fortaleza recebeu o Internacional e aplicou 5 a 1 na equipe que era dirigida por Miguel Ángel Ramírez e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.
O jogo que foi histórico para o Leão tinha tudo para embalar o time na competição nacional, mas não foi o que aconteceu.
Apesar de ter eliminado o Ceará na partida seguinte, mas pela Copa do Brasil, as vitórias sumiram da rotina do Tricolor.
Diante do Sport, o Fortaleza consegui vencer com o gol de Wellington Paulista. Nos quatro jogos posteriores, a equipe somou três empates e uma derrota.
Chape
A expectativa é que o Tricolor possa quebrar essa marca negativa diante da Chapecoense, rival que apresenta dificuldade neste início de Brasileirão. O duelo acontece na Arena Castelão.

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