Após golaço de falta, Renan Alves busca afastar Barito Putera da zona de rebaixamento na Indonésia

O zagueiro brasileiro Renan Alves vem aperfeiçoando as cobranças de falta durante os treinamentos com a camisa do Barito Putera, da Indonésia. Na última quarta-feira, o jogador nascido em Magé, na Baixada Fluminense, marcou um golaço de bola parada no empate em 3 a 3 contra o Madura United, fora de casa, pela competição nacional, e colaborou para a equipe somar mais um ponto na briga contra o rebaixamento.- Foi um gol especial. Venho trabalhando há algum tempo treinando falta. Graças a Deus fui feliz e bati bem na bola. Estou treinando muito para conseguir acertar em gol, sempre. Triste pelo resultado, mas faz parte do futebol. São pontos que a gente perde na briga contra o rebaixamento e faz muita falta para nós. Estamos bem. Importante é somar pontos. Estamos nos distanciando da zona. Faltam quatro jogos ainda e vamos continuar na pegada - comentou Renan Alves.