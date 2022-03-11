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Após golaço de falta, Renan Alves busca afastar Barito Putera da zona de rebaixamento na Indonésia

Zagueiro marcou belo gol de bola parada no empate em 3 a 3 contra o Madura United, fora de casa, pela competição nacional, e colaborou para a equipe somar mais um ponto ...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 18:38

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:38

O zagueiro brasileiro Renan Alves vem aperfeiçoando as cobranças de falta durante os treinamentos com a camisa do Barito Putera, da Indonésia. Na última quarta-feira, o jogador nascido em Magé, na Baixada Fluminense, marcou um golaço de bola parada no empate em 3 a 3 contra o Madura United, fora de casa, pela competição nacional, e colaborou para a equipe somar mais um ponto na briga contra o rebaixamento.- Foi um gol especial. Venho trabalhando há algum tempo treinando falta. Graças a Deus fui feliz e bati bem na bola. Estou treinando muito para conseguir acertar em gol, sempre. Triste pelo resultado, mas faz parte do futebol. São pontos que a gente perde na briga contra o rebaixamento e faz muita falta para nós. Estamos bem. Importante é somar pontos. Estamos nos distanciando da zona. Faltam quatro jogos ainda e vamos continuar na pegada - comentou Renan Alves.
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Com 28 pontos, o Barito Putera é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Liga da Indonésia. Os três últimos caem para a segunda divisão.
O próximo jogo será pela 31ª rodada contra o Persebaya em casa. A partida está marcada para começar às 10h30 (horário de Brasília). Renan Alves acredita que o Barito Putera não cairá de divisão.
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- O importante é somar ponto. Isso vai fazer a diferença lá na frente. Sabíamos que poderiamos sair com a vitória no último jogo. Mas estamos focados nestes últimos quatro jogos para se afastar do perigo. Acredito que vamos conseguir pontos ainda e fugir da briga debaixo - finalizou.
Crédito: RenanAlvesmarcounaúltimapartidadoBaritoPuterapelaLigadaIndonésia(Divulgação/BaritoPutera

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