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Após gol na final, Moreira vibra, mas pede atenção: 'Nada ganho'

Em 20 minutos, lateral do Manaus marcou o gol da vitória, que deu vantagem para jogar por um empate no sábado. Gavião do Norte busca pentacampeonato estadual...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 15:51
O lateral Moreira foi um dos destaques na vitória do Manaus sobre o Princesa de Solimões, por 2 a 1, na última quarta-feira, na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida da final do Campeonato Amazonense. Ele marcou o segundo gol do Gavião do Norte.
Moreira vibrou com o gol e citou a importância em ser sempre decisivo nas partidas importantes.
"Muito feliz pelo gol, é bom poder entrar e poder ajudar a equipe, ainda mais em uma final. Vai ficar marcado pra mim, pois me dedico muito para ser decisivo nesses momentos", afirmou o jogador. "Acredito que foi boa a vitória, pois trouxe a vantagem pra nós, mas não tem nada ganho. Lá será outra guerra, não será nada fácil, é lutar como estamos lutando para que dê tudo certo", completou.
Em apenas dois meses no Gavião, Moreira já marcou duas vezes e deu uma assistência durante a temporada. Ele exaltou os treinamentos e ressaltou a vontade em seguir evoluindo.
"Feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Manaus, acredito que é tudo fruto de trabalho. Venho me dedicando ao máximo nos treinos, e graças a Deus tô conseguindo ajudar a equipe. Quero seguir evoluindo", disse Moreira.
O segundo jogo da final entre as equipes acontece neste sábado, às 16h30. O Manaus joga por um empate para ser campeão estadual.
Crédito: MoreiracomemoragolquedeuvantagemnafinalparaoManausFC(Ismael/ManausFC

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