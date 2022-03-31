Após gol na final, Moreira vibra, mas pede atenção: 'Nada ganho'

O lateral Moreira foi um dos destaques na vitória do Manaus sobre o Princesa de Solimões, por 2 a 1, na última quarta-feira, na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida da final do Campeonato Amazonense. Ele marcou o segundo gol do Gavião do Norte.

Moreira vibrou com o gol e citou a importância em ser sempre decisivo nas partidas importantes.

"Muito feliz pelo gol, é bom poder entrar e poder ajudar a equipe, ainda mais em uma final. Vai ficar marcado pra mim, pois me dedico muito para ser decisivo nesses momentos", afirmou o jogador. "Acredito que foi boa a vitória, pois trouxe a vantagem pra nós, mas não tem nada ganho. Lá será outra guerra, não será nada fácil, é lutar como estamos lutando para que dê tudo certo", completou.

Em apenas dois meses no Gavião, Moreira já marcou duas vezes e deu uma assistência durante a temporada. Ele exaltou os treinamentos e ressaltou a vontade em seguir evoluindo.

"Feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Manaus, acredito que é tudo fruto de trabalho. Venho me dedicando ao máximo nos treinos, e graças a Deus tô conseguindo ajudar a equipe. Quero seguir evoluindo", disse Moreira.

O segundo jogo da final entre as equipes acontece neste sábado, às 16h30. O Manaus joga por um empate para ser campeão estadual.