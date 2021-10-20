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futebol

Após gol na Champions League, Antony celebra momento pelo Ajax: 'Noite especial'

Brasileiro faz grande início de tempo pelo clube neerlandês e balançou as redes pela primeira vez nesta edição da competição na goleada sobre o Borussia Dortmund...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 11:20
Crédito: FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP
Um dos principais nomes do Ajax no início de temporada, o atacante Antony finalmente balançou as redes nesta edição da Champions League. Na goleada do clube holandês sobre o Borussia Dortmund, na última terça-feira, por 4 a 0, o brasileiro deixou sua marca e mais uma vez teve atuação destacada.Sempre incisivo pelo lado direito, o camisa 11 revelado no São Paulo criou problemas para a defesa alemã e marcou um belo gol aos 11 minutos do segundo tempo, deslocando totalmente o goleiro Kobel. Após a partida, o campeão olímpico celebrou o resultado e o seu momento.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
- Foi uma noite muito especial. O estádio estava com uma vibração grande, com muitos torcedores e fizemos uma atuação maravilhosa. Fico feliz também em poder ajudar com um gol, sempre é diferente jogar uma partida de Champions - afirmou Antony.
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Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo nove vezes e marcou, ao todo, três gols. Os outros dois foram no Campeonato Holandês. Antony também deu duas assistências, ambas na estreia do Ajax na Champions League, contra o Sporting, fora de casa.

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