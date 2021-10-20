Após gol na Champions League, Antony celebra momento pelo Ajax: 'Noite especial'

Crédito: FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP

Um dos principais nomes do Ajax no início de temporada, o atacante Antony finalmente balançou as redes nesta edição da Champions League. Na goleada do clube holandês sobre o Borussia Dortmund, na última terça-feira, por 4 a 0, o brasileiro deixou sua marca e mais uma vez teve atuação destacada.Sempre incisivo pelo lado direito, o camisa 11 revelado no São Paulo criou problemas para a defesa alemã e marcou um belo gol aos 11 minutos do segundo tempo, deslocando totalmente o goleiro Kobel. Após a partida, o campeão olímpico celebrou o resultado e o seu momento.

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- Foi uma noite muito especial. O estádio estava com uma vibração grande, com muitos torcedores e fizemos uma atuação maravilhosa. Fico feliz também em poder ajudar com um gol, sempre é diferente jogar uma partida de Champions - afirmou Antony.

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