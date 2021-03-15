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Após gol marcado contra o Santos, Branquinho valoriza crescimento do Ituano: 'estamos em evolução'

O meia-atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Galo de Itu...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:33
Crédito: Branquinho marcou seu primeiro gol pelo Ituano (Miguel Schincariol / Ituano
Autor do único gol do Ituano diante do Santos, no último sábado (13), o meia-atacante Branquinho valorizou o crescimento da sua equipe na disputa do Campeonato Paulista. Após a partida, o jogador relatou que o Galo de Itu merecia o empate diante do Peixe por tudo o que produziu no confronto da Vila Belmiro.
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- Construímos muitas chances. Acredito que nós merecíamos um melhor resultado. Um empate seria mais justo. Mas sabemos que no futebol não se pode desperdiçar oportunidades como tivemos. Vamos trabalhar na sequência do campeonato. Estamos em evolução a cada partida e tenho certeza que vamos alcançar nossos objetivos na competição - projetou Branquinho.
O atleta falou sobre o lance que resultou em seu primeiro gol no Ituano.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021- É uma jogada trabalhada durante a semana. Treinamos bastante a ideia de jogo, para ir em progressão ao ataque com passes rápidos e atacando os espaços. Fizemos o que o professor nos pede e fui feliz em fechar no funil. O Bruno (Lopes) tem esta qualidade de enxergar o companheiro e pude fazer o gol. Infelizmente o resultado não veio. Mas fico feliz que dentro da partida pude executar o que trabalhamos - disse.
Com sete pontos após quatro rodadas, o Ituano está na terceira colocação do Grupo C do Paulistão. O próximo compromisso do time do interior paulista é contra o Botafogo-SP, no Novelli Júnior, inicialmente marcado para o próximo sábado (20).
Entretanto, o governo estadual determinou a paralisação da competição devido o crescimento no número de casos de Covid-19.

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