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futebol

Após gol, Fred é elogiado por ídolo do Manchester United

Roy Keane, ex-meia dos Diabos Vermelhos, criticou o meia da Seleção Brasileira há alguns meses, mas reconhece que o atleta vem melhorando seus rendimentos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:39
Roy Keane, ídolo do Manchester United, elogiou os recentes desempenhos do meia Fred com a camisa do Manchester United. O comentarista da "Sky Sports" afirmou que o atleta da Seleção Brasileira melhorou suas performances nos últimos meses.- Ele está tendo sua confiança de volta. E é bom ver, pois ele tem sido muito criticado. Fred obviamente melhorou seu produto final nos últimos meses. Ele adicionou alguns gols e assistências ao seu jogo. Já estava na hora dele.
> Veja a tabela da Premier League
No último final de semana, o camisa 17 balançou as redes no duelo contra o Leeds em que os Red Devils conquistaram uma vitória importante no Elland Road. Com isso, o atleta chegou a três gols anotados e quatro assistências distribuídas na Premier League.
Tanto com Ole Solskjaer quanto com Ralf Rangnick, Fred tem sido um jogador indispensável no elenco do Manchester United. No entanto, é sob a batuta do alemão que o brasileiro vem crescendo de rendimento, se aproximando mais da área e sendo mais decisivo.
Crédito: FredvemsendopeçachavedoManchesterUnited(Foto:PAULELLIS/AFP

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