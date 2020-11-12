futebol

Após gol em amistoso, Waldschmidt é elogiado por Joachim Löw

Atacante do Benfica foi o principal destaque da seleção alemã
na vitória sobre a República Tcheca...
12 nov 2020 às 14:10

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:10

Crédito: Odd ANDERSEN / AFP
Autor do gol da vitória da Alemanha sobre a República Tcheca, Lucas Waldschmidt foi elogiado por Joachim Löw. Para o treinador da seleção alemã, o atacante, que garantiu o triunfo no amistoso, teve uma grande evolução.
- Deu um passo em frente em relação à evolução como jogador. Mostrou muita técnica na finalização e com isso conseguiu fazer um bonito gol. É um atacante muito móvel, que dá para combinar com vários companheiros no ataque. Estou muito contente com ele - disse.Com apenas 24 anos, Waldschmidt soma cinco partidas e dois gols pela seleção alemã. Pelo Benfica, são dez jogos, cinco gols e três assistências.

