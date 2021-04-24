Após gol e assistência em goleada do Yokohama, Marcos Junior comemora presença da torcida: 'Outro clima'

- Esse é um sinal de que, aos poucos, tudo vem voltando ao normal. É outro clima. Mas sabemos que é preciso muita cautela. Esse vírus já mostrou que não existe espaço para descuido e o povo japonês sabe muito bem disso. Hoje o limite das pessoas no nosso estádio é de 12 mil. Antes disso, tínhamos 40 mil todo jogo. Mas sabemos que o momento é outro e um grande avanço já foi feito. Fico muito feliz por ter ajudado o time com mais uma vitória - afirmou.Com dois jogos a menos em relação aos demais clubes, o Yokohama Marinos soma 21 pontos, na quarta posição na tabela de classificação. O próximo jogo da equipe pela competição será no próximo fim de semana, contra o FC Tokyo. Antes, porém, a equipe enfrenta o Vegalta Sendai, em jogo válido pela Copa.