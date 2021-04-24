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Após gol e assistência em goleada do Yokohama, Marcos Junior comemora presença da torcida: 'Outro clima'

Atacante tem participação decisiva na vitória deste sábado e celebra presença de público no estádio: 'Sinal de que, aos poucos, tudo vem voltando ao normal'...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 13:48
Crédito: Divulgação
Com um gol e uma assistência, Marcos Junior, ex-Fluminense, ajudou o Yokohama Marinos a golear o Yokohama FC, por 5 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Japonês. A partida contou com a presença de 12 mil torcedores, que vem retornando aos jogos de forma gradativa por conta da pandemia do Covid-19.
O atacante brasileiro celebrou o resultado, mas evidenciou ainda mais o fato de o torcedor japonês ter a possibilidade de acompanhar uma partida de futebol.
- Esse é um sinal de que, aos poucos, tudo vem voltando ao normal. É outro clima. Mas sabemos que é preciso muita cautela. Esse vírus já mostrou que não existe espaço para descuido e o povo japonês sabe muito bem disso. Hoje o limite das pessoas no nosso estádio é de 12 mil. Antes disso, tínhamos 40 mil todo jogo. Mas sabemos que o momento é outro e um grande avanço já foi feito. Fico muito feliz por ter ajudado o time com mais uma vitória - afirmou.Com dois jogos a menos em relação aos demais clubes, o Yokohama Marinos soma 21 pontos, na quarta posição na tabela de classificação. O próximo jogo da equipe pela competição será no próximo fim de semana, contra o FC Tokyo. Antes, porém, a equipe enfrenta o Vegalta Sendai, em jogo válido pela Copa.

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