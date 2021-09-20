Após gol, Danilo destaca confiança e mira novos desafios pelo Ajax: 'Bem preparado'

Crédito: Divulgação/Ajax

No último sábado, o Ajax aplicou uma goleada por 9 a 0 sobre o Cambuur, pela Eredivisie, o Campeonato Holandês. Um dos gols foi marcado pelo atacante Danilo, de 22 anos, que estava emprestado ao Twente na última temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Champions League clicando aqui

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O brasileiro entrou na segunda etapa da partida, e em quatro minutos em campo anotou o oitavo tento da equipe no jogo. O jogador comemorou gol e já projetou novo duelo da equipe contra o Fortuna Sittard, nesta terça, às 13h45.

- Feliz em marcar, em poder entrar e ajudar a equipe com meus companheiros. Foi um grande jogo, conseguimos dominar bem a partida e conquistar mais uma importante vitória. Mas agora já temos mais um desafio fora de casa, então vamos estar bem preparados para fazermos mais um grande jogo e buscarmos os três pontos - relatou.

Danilo está no Ajax desde 2017, mas o seu grande destaque até aqui na Holanda foi com a camisa do Twente. Emprestado na última temporada, o atacante fez 34 jogos, com 17 gols e cinco assistências. Agora, de volta ao clube de Amsterdã, o brasileiro quer aproveitar as oportunidades para se firmar cada vez mais na equipe.

- Sem dúvidas um gol traz muita confiança. Venho trabalhando forte todos os dias para quando as oportunidades aparecerem poder ajudar sempre a equipe. Então me sinto bem preparado e é evoluir cada vez mais para aproveitar bem as chances e fazer o meu melhor junto de todo o grupo - encerrou.