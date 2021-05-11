Após gol da vitoria contra o Atibaia, Renato mira liderança da Série A2, pelo Água Santa

Crédito: Divulgação/Água Santa

Autor do gol da vitória pro 2 a 1 do Água Santa sobre o Atibaia, em Diadema, no último domingo (9), pela 13ª rodada do Paulistão da Série A2, o atacante Renato encerrou um jejum de nove jogos sem ir às redes. Após a partida, o atleta comemorou o feito.

-Vitória importante, pois garantimos a segunda colocação do campeonato e a classificação. Agora é buscar a liderança para no mata-mata ter vantagem. O gol foi muito importante pra mim, pois vinha de uma sequência sem marcar, sempre bom voltar a balançar as redes", comentou Renato, antes de citar o foco em buscar a liderança da Série A-2 - afirmou o jogador.O clube do ABC Paulista é vice-líder da divisão de acesso do Estadual, com 29 pontos, três a menos que o líder, Oeste. Renato se mostrou focado em buscar a liderança do torneio.

- Não só dá para pegar a liderança, como vamos em busca dela, time tá muito focado e disposto a fazer as coisas acontecerem, vamos fazer nosso trabalho sem pensar nos adversários - resslatou o atacante.

>> Confira a tabela do Paulistão Série A2 e simule os próximos jogos

Sondagens recentes

Recentemente, o representante de Renato, Clóvis Henrique, recebeu sondagens para que o atacante deixe o Netuno. A ideia do estafe do jogador que ele se transfira para um clube da elite paulista, mas o atleta admite que o seu sonho é atuar na Série A do Brasileirão e no futebol europeu.

- Estou ciente das sondagens, pois o trabalho está sendo bem feito. Pode sim acontecer alguma proposta, pois esse é o objetivo, jogar na Série A do Brasileirão ou da Europa. Porém, me mantenho tranquilo e focado aqui no Água Santa, sei que tudo vai acontecer naturalmente – disse Renato.