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Após garantir empate para o São Paulo, Tchê Tchê desabafa: 'Só eu e minha família sabemos o que temos passado'

Meia voltou de suspensão e foi o autor do único gol são paulino no empate em 1 a 1 contra o  Athletico-PR, pelo Brasileirão...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 19:29
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com um belo chute de fora da área, o meia Tchê Tchê garantiu o empate por 1 a 1 entre Athletico-PR e São Paulo, neste domingo (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão saiu na frente, aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Renato Kayzer, mas viu o Tricolor garantir a igualdade com o seu camisa 8, aos
Retornando ao Soberano após cumprir suspensão na derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo (10), no estádio do Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador desabafou após a saída do gramado, em Curitiba. Além da expulsão contra o Red Bull Bragantino, no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada da competição nacional, o atleta ficou marcado por uma discussão pública com o técnico Fernando Diniz, que, entre alguns xinagamentos, o chamou de "mascaradinho", "perninha" e ingrato.
- Só eu e minha família sabemos o que temos passado nos últimos tempos. Agradecer a eles - disse Tchê Tchê à TV Globo. PARTIDA
Para o meia, "beliscar" um empate fora de casa contra o Athletico foi algo positivo, mesmo com o Tricolor chegando a sua terceira partida sem vitórias. O jogador, no entanto, evitou classificar erros individuais para justificar a ausência do triunfo, mesmo que o seu companheiro de meio-campo, Gabriel Sara, tenha falhado na saída de bola que resultou no gol athleticano.
- Sabíamos que seria muito difícil, a equipe do Athletico é bem armada, ainda mais jogando aqui, onde a bola corre mais. Acabamos tendo um erro coletivo, não só individual, saímos atrás, mas é importante somar pontos nessa reta final - afirmou o jogador.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
SEQUÊNCIA NO BRASILEIRÃO
Com o empate, o São Paulo evitou que o Internacional empatasse em pontos na liderança do Brasileirão ainda nessa rodada. No entanto, o Colorado pode diminuir a diferença para apenas um ponto, caso vença o Fortaleza, às 20h30 deste domingo (17), no Beira Rio, em Porto Alegre. Ainda assim, Tchê Tchê é otimista com o fato do Tricolor só depender de si próprio para ser campeão brasileiro.
- Só dependemos de nós. É descansar agora e pensar no Inter - pontuou o meia.
É justamente o Internacional o próximo adversário do São Paulo. Nesta quarta-feira (20), às 21h30, as equipes se enfrentam em um "jogo de seis pontos", no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão.

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